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10:35, 29 апреля 2025Экономика

Цены на российский уголь в мире упали до минимума

«Ъ»: Убытки российских угольных компаний из-за экспорта достигли максимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские угольные компании в апреле сталкиваются с рекордными убытками при экспорте своей продукции из-за очередного снижения мировых цен. Стоимость угля с поставками через Дальний Восток рухнула на 18,1 процент по сравнению с началом года и на 24,5 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на отчет Neft Reasearch пишет «Коммерсантъ».

На отгрузке энергетических марок углей поставщики теряют почти 500 рублей с тонны, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Доходность коксующихся углей частично поддержали только аварии на австралийских угольных предприятиях.

На цены давят как слабый спрос в Китае, связанный с собственной добычей и большими запасами, так и стремление индийских властей поддержать свои шахты. Таким образом, рынок сталкивается с переизбытком предложения и слабым спросом.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов не видит в ближайшей перспективе поводов для улучшения ситуации. Рост цен может быть связан разве что с погодными условиями — например, засухой, из-за которой азиатские ГЭС сократят выработку электроэнергии, или аномальной жарой, при которой потребление энергии растет.

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При этом для российских компаний очередным ударом стал переход на инновационные вагоны, что привело к увеличению затрат на логистику. Так, со второго квартала угольщики Кузбасса вынуждены использовать полувагоны емкостью 75 тонн вместо типовых с емкостью 69 тонн, но из-за цен на уголь рост объема не позволил компенсировать расходы.

Эксперт Института экономики и энергетики Александр Титов полагает, что минимальные цены на уголь сохранятся в течение всего года, а изменить ситуацию сможет только сокращение добычи у экспортеров и в Китае.

Ранее сообщалось, что Минэнерго попросило Индию подписать соглашение о поддержке экспорта российского угля в этом направлении. Такая инициатива возникла на фоне усугубляющегося кризиса в отрасли. В ведомстве признают, что 27 угольных компаний оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. В совокупности они отвечают за треть добычи в стране.

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