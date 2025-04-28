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17:43, 28 апреля 2025Экономика

Россия попросила Индию покупать больше угля

Минэнерго России предложило Индии заключить договор о поддержке поставок угля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министерство энергетики России предложило Индии заключить межправительственное соглашение о поддержке российского экспорта коксующегося угля, а также зафиксировать в его рамках объем энергетического угля, который в ближайшие годы будет закупать азиатская страна. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представитель Минэнерго заверил, что индийские предприятия высоко оценивают качество российского угля, а с учетом роста сталелитейной отрасли в Индии в сфере поставок коксующихся углей имеется потенциал.

Ранее консалтинговая компания «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России) подсчитала, что в первом квартале поставки российского энергетического угля через дальневосточные порты, традиционно самые выгодные, стали приносить компаниям убытки.

Аналитики Neft Research указывают, что стоимость коксующегося угля на мировых рынках по состоянию на середину апреля продолжает падать до минимумов с начала прошлого года. Индия стала одним из немногих направлений, которые в условиях убыточного экспорта позволяли российским компаниям частично компенсировать потери, но угрозой для поставок остаются планы властей по поддержке собственной добычи. В случае введения ограничений ситуация в российской отрасли усугубится.

Ранее в Минэнерго признали, что уже 27 угольных компаний оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. В общей сложности они отвечают за треть всей добычи в стране.

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