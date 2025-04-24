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13:07, 24 апреля 2025Экономика

Самые выгодные поставки российского угля за рубеж стали приносить убытки

«ТеДо»: Поставки энергетического угля с Дальнего Востока в КНР стали убыточными
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В первом квартале поставки российского энергетического угля через дальневосточные порты — традиционно самое выгодное направление — стали убыточными. Об этом со ссылкой на обзор консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России) пишут «Ведомости».

Отрицательную рентабельность имеет даже продажа топлива в Китай. В апреле ситуация не изменилась. При поставках угля из Кемеровской области, главного угольного региона страны, нетбэк (конечная цена за вычетом стоимости производства и доставки до покупателя) составил минус 259 рублей за тонну. Еще в декабре он составлял 1,7 тысячи рублей.

Главной причиной такой динамики стали падение цен на мировых рынках на десять процентов и укрепление рубля, что в совокупности дало обрушение стоимости топлива в национальной валюте на 30 процентов.

На этом фоне рублевые тарифы на фрахт, перевалку в портах и аренду полувагонов также поползли вниз, но такой компенсации оказалось недостаточно. В результате 80 процентов всего угольного экспорта России, с учетом самых дорогих коксующихся углей, оказались убыточными.

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Самые большие потери несут компании, которые отправляют уголь в Китай через порты Балтийского моря. На такие издержки экспортерам приходится идти из-за недостаточной пропускной способности железных дорог к портам Дальнего Востока.

В «ТеДо» ожидают, что мировые цены на энергетический уголь в этом году сохранятся на текущих низких уровнях. В одном из сценариев роста стоимости топлива не ожидается в течение пяти лет.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев указал, что угольная отрасль столкнулась с «идеальным штормом». Без государственной поддержки бизнес ускорит сокращение инвестиций, необходимых для поддержания добычи, и ускорит закрытие шахт.

Ранее в Минэнерго признали, что уже 27 угольных компаний оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. На этом фоне глава ведомства представил проект антикризисной программы поддержки угольной промышленности страны. Его обсуждение еще продолжается. Документ, в том числе, предусматривал снижение железнодорожных тарифов на перевозку угля, хотя в РЖД утверждают, что такая мера приведет к непокрываемым убыткам компании.

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