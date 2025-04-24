В РЖД пожаловались на убыточность перевозок угля

Замглавы РЖД Мурев объяснил нежелание снижать тарифы на перевозку угля убытками

Перевозка угля по железной дороге даже при нынешнем уровне тарифов нерентабельна, а при дальнейшем удешевлении РЖД получит непокрываемые убытки. Об этом в интервью корпоративной газете РЖД «Гудок» заявил замгендиректора компании Дмитрий Мурев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что понижающие коэффициенты для угля — груза первого тарифного класса — составляют 0,55-0,75 процента. Если учитывать возврат порожних полувагонов, то расходы на обслуживание перевозок оказываются выше, поэтому разницу приходится компенсировать доходами от перевозок грузов второго и третьего тарифных классов.

По словам топ-менеджера, в целом доля тарифа РЖД в стоимости экспорта невелика, обычно она составляет 20-22 процента, хотя в последние месяцы выросла до 30 процентов из-за укрепления рубля. При этом в общем объеме стоимости логистики она сопоставима со стоимостью перевалки в портах, хотя железнодорожная инфраструктура гораздо сложнее.

Комментария Мурева связаны с усилением требований дополнительных скидок со стороны угольной отрасли, которая находится в кризисе. Компании несут убытки при поставках угля за рубеж и сокращают экспорт.

В Минэнерго признавали, что уже 27 угольных компаний оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. Добыча упала еще в прошлом году, однако в первом квартале 2025 года ситуация усугубилась. Основной причиной остается падение мировых цен, а угроза глобальных торговых войн снижает и без того падающий спрос.

Глава ведомства Сергей Цивилев месяц назад представил проект антикризисной программы поддержки угольной промышленности страны, которая позволит спасти предприятия отрасли от банкротства и сохранить объемы экспорта. Согласование документа продолжается.