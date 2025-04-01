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09:33, 1 апреля 2025Экономика

Российский уголь перестал продаваться

«Ъ»: Морской экспорт российского угля в марте резко сократился из-за убытков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На фоне падения мировых цен экспорт российского угля в марте продемонстрировал впечатляющее падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на подсчеты Института энергетики и финансов пишет «Коммерсантъ».

Система отслеживания балкеров (суда для перевозки насыпных грузов, в том числе угля) показывает, что экспорт энергетического и коксующегося углей из балтийского порта Усть-Луга упал на 30 процентов, а порты Восточный и Находка (входят в единый портово-транспортный узел, крупнейший российский в Тихом океане) потеряли 21 процент.

Эксперт по транспортной логистике Института экономики роста Мария Никитина отметила, что новый порт Лавна в Мурманской области нечем заполнить, а на юге ОТЭКО тоже столкнулась с просадкой поставок. Оба этих направления оказались наименее выгодными для угольных компаний, поэтому продавать через них перестали.

В Институте энергетики и финансов напомнили, что в марте котировки энергетического угля с поставкой из Балтики снова упали, так что получать какую-то прибыть удается только компаниям, имеющим мощности по перевалке. Также им создает дополнительные трудности и приводит к новым расходам борьба РЖД с порожними вагонами на сети.

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Отдельные угледобывающие компании на этом фоне собираются полностью остановить морской экспорт в апреле, сохранив только поставки через погранпереходы и усилив работу на внутреннем рынке. В частности, о таких планах компании «Русский уголь» рассказал заместитель генерального директора Вячеслав Абашкин.

Ранее стало известно, в первой половине марта отгрузка энергетического угля из России в Китай морем упала почти в два раза, также начали останавливаться поставки коксующегося угля. На этом фоне Минэнерго признало, что уже 27 угольных компаний оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации.

В ведомстве считают необходимым добиться от РЖД снижения тарифов на перевозку, а также начать субсидирование убыточных направлений экспорта, чтобы не допустить падения добычи по итогам года. Антикризисная программа для угольщиков пока дорабатывается.

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