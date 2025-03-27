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10:42, 27 марта 2025Экономика

Десятки российских угольных компаний оказались на пороге банкротства

«Ведомости»: Минэнерго предупредило об угрозе банкротства 27 угольных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Разворачивающийся кризис в российской угольной отрасли привел к тому, что на пороге банкротства оказались уже 27 предприятий с общим объемом добычи 40 миллионов тонн в год. Об этом со ссылкой на материалы Минэнерго, подготовленные в рамках разработки программы поддержки отечественной угольной промышленности, пишут «Ведомости».

Также сложная ситуация складывается у 62 компаний с общей добычей 126 миллионов тонн в год. Размер их убытков превышает среднее по отрасли значение.

С учетом того, что в 2024 году добыча угля в стране упала до 438,6 миллиона тонн, на самые проблемные предприятия приходится девять процентов производства, а на те, что находятся в зоне риска, — 29 процентов. В целом отрасль в прошлом году получила 129 миллиардов рублей убытков до налогообложения, годом ранее прибыль составляла 357 миллиардов рублей.

В Кемеровской области, в основном угледобывающем регионе страны, доля убыточных компаний составила 57,3 процента, в Хакасии — 50 процентов. В результате в регионах добычу остановили девять и два предприятия соответственно. Источник издания утверждает, что многие компании снижают производственные планы и консервируют участки производства.

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Минэнерго предлагает, в первую очередь, значительно изменить условия перевозки угля по железной дороге. Главным образом речь идет о моратории на повышение тарифов РЖД до конца 2025 года, отмене 10-процентной индексации тарифа за порожний пробег и скидках в размере 12,8 процента при перевозках в западном направлении.

Также ведомство считает необходимым оказание бюджетной поддержки при перевозках угля в южные и северо-западные порты. В инициативе сказано, что если добыча угля рухнет, то бюджет потеряет в два раза больше, чем может потратить на субсидии. Впрочем, чиновники признают, что если рубль продолжит укрепляться, то субсидии придется резко увеличивать.

Объем поддержки по всем направлениям, в том числе внебюджетным, Минэнерго оценивает в 178 миллиардов рублей. Без нее добыча в стране сократится на девять процентов, а экспорт — на 15 процентов. В 2024 году поставки за рубеж уже упали на восемь процентов. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что антикризисная программа для угольщиков дорабатывается.

Ранее сообщалось, что за первые две декады марта поставки российского энергетического угля в Китай рухнули почти в два раза (на 49 процентов) по сравнению с тем же периодом годом ранее. Кроме того, ряд компаний остановили экспорт в Китай коксующегося угля, потому что из-за падения цен он начал приносить убытки.

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