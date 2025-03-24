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09:33, 24 марта 2025Экономика

Поставки российского угля в Китай начали останавливать из-за убытков

«Ъ»: Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Доходность поставок российского коксующегося угля на экспорт после роста в начале марта в середине месяца упала на семь-десять процентов, причем на всех направлениях. Об этом со ссылкой на данные NEFT Research пишет «Коммерсантъ».

На таких условиях некоторые российские компании остановили поставки в Китай, потому что те приносят им убытки. Поводом для снижения доходов на товар стала как коррекция мировых котировок, так и укрепление рубля до многомесячных максимумов.

На восточном направлении цены упали на 6,6-11,1 процента, а на западном, которое поддерживают с помощью субсидий, — на 1,1-3,6 процента. Аналитики в настоящее время не видят фундаментальных факторов, которые могли бы изменить ситуацию.

После китайского нового года поставки импортного коксующегося угля в страну не выросли, так как производители стали сталкиваются с падением спроса, а внутренняя добыча растет. Индия не может компенсировать снижение поставок, она активно импортирует стальной прокат, что снижает потребность в росте собственного производства и, соответственно, в коксующемся угле.

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Ранее глава правительства Кузбасса Андрей Панов отмечал, что масштабы кризиса в угольной отрасли требуют реагирования уже на международном уровне. Речь шла о просьбе к Китаю отменить пошлину на российский уголь, которую тот ввел для защиты своих добывающих предприятий.

По итогам 2024 года убытки угольных компаний оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей. На прошлой неделе министр энергетики Сергей Цивилев в рамках выездного совещания представил проект антикризисной программы поддержки угольной промышленности.

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