В России предложили попросить Китай о помощи в спасении угольной отрасли

Глава правительства Кузбасса Панов предложил спасти угольщиков договором с КНР

Масштабы кризиса в российской угольной отрасли таковы, что для ее спасения необходимы уже меры международного уровня. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель губернатора Кузбасса председатель правительства региона Андрей Панов.

По его словам, помочь могла бы отмена импортных пошлин со стороны покупателей, которые бьют по российскому экспорту. В первую очередь чиновник имеет в виду Китай, который ввел такую практику для поддержки собственного производства. Для этих целей, полагает Панов, стоит заключить соответствующие межправительственные соглашения.

Далее он считает важным взаимодействие с правительствами Индии и Китая, чтобы российские угольные компании, в том числе находящиеся под санкциями, могли использовать местные банки для проведения финансовых операций. Без решения этого вопроса продажа угля значительно усложняется.

Среди других возможных мер поддержки отрасли Панов называет мораторий на повышение тарифов ОАО «РЖД» для перевозок угля (монополия неоднократно высказывалась против таких действий) и увеличение объемов его вывоза в восточном направлении, а также выдача компаниям льготных кредитов и иная прямая финансовая поддержка.

В прошлом сообщении Панов рассказал, что угольные регионы России, в том числе сама Кемеровская область, стремительно теряют доходы бюджета, а далее им приходится сокращать социальные программы и увеличивать сроки строительства и развития инфраструктуры. В 2024 году регион не досчитался 40,6 миллиарда рублей из-за падения добычи угля на 7,4 процента. Восемь угледобывающих предприятий закрылись, остальные находятся в сложном положении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Китай закупил рекордный объем угля — 543 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. При этом улучшить результаты экспорта в КНР смогли все поставщики, за исключением России, у которой поставки упали на семь процентов. Естественной заменой российским компаниям стали монгольские, которые нарастили продажу на 19 процентов.