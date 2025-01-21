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14:51, 21 января 2025Экономика

Китай начал активно замещать российский уголь

Bloomberg: Китай в 2024-м нарастил закупки угля у всех поставщиков, кроме России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году Китай закупил рекордный объем угля — 543 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. При этом улучшить результаты экспорта в КНР удалось всем поставщикам, кроме России, пишет Bloomberg.

Особенно активно российский уголь замещается австралийским и монгольским — плюс 60 процентов и 19 процентов соответственно. В абсолютных значениях обе страны поставили примерно по 83 миллиона тонн. Крупнейшим поставщиком угля в Китай остается Индонезия, в прошлом году она тоже увеличила экспорт, хотя и не столь впечатляюще.

Российский экспорт в Китай, согласно данным Таможенного управления КНР, упал на семь процентов, до 95,1 миллиона тонн. По оценке издания, Монголия является естественной заменой российским компаниям, поскольку развивает железнодорожное сообщение с Китаем, граничит с ним и продает высококачественный уголь.

Поставщики из России проигрывают из-за дороговизны угля, в первую очередь из-за дорогой логистики, а также западных санкций. Китайским покупателям нет смысла заниматься рискованными операциями, если российские угольщики не могут предоставить скидок. Дополнительной угрозой для отрасли станет предполагаемое снижение потребности Китая в угле в этом году.

Ранее сообщалось, что правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики поручила подготовить предложения по особому порядку для банкротства российских угольных компаний. СМИ указывают, что в отрасли оценивают угрозу разорения предприятий как достаточно высокую и не видят способов решения проблем рыночным путем.

Эксперты оценивают среднюю убыточность отрасли в 4,5 тысячи рублей с тонны. Однако в то же время они отмечают, что закрытие и ликвидация шахт и разрезов приведет к росту социальной напряженности.

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