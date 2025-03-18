В России разработали программу спасения угольной отрасли

Министр энергетики Цивилев представил программу спасения угольной отрасли России

Министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках выездного совещания представил проект антикризисной программы поддержки угольной промышленности страны, которая позволит спасти предприятия отрасли от банкротства и сохранить объемы экспорта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Документ предусматривает улучшение логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, в том числе финансовую и налоговую.

По словам Цивилева, серьезным вызовом остается привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для увеличения объемов добычи угля и трудовых коллективов предприятий. Будущая энергетическая стратегия России в период до 2050 года предусматривает повышение добычи с почти 450 миллионов тонн в 2024 году до 600 миллионов тонн.

Министр пообещал, что в итоговой версии антикризисной программы учтут предложения и возражения отраслевого сообщества, государственных ведомств и региональных властей.

Ранее Андрей Панов, глава правительства Кузбасса — крупнейшего угольного региона страны, указал, что масштабы кризиса в отрасли таковы, что для ее спасения необходимы уже меры международного уровня. Речь идет о просьбе к Китаю отменить импортную пошлину на российский уголь, которую тот ввел для защиты своих добывающих предприятий.

По итогам 2024 года убытки российской угольной отрасли оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей. В качестве одной из мер поддержки власти готовят предложения по особому порядку для банкротства угольных компаний, который позволит не останавливать добычу.