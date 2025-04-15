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14:05, 15 апреля 2025Экономика

Кризис в российской угольной промышленности усугубился

«Ъ»: Кризис у производителей коксующегося угля в РФ усугубился из-за падения цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Цены на российский коксующийся уголь, идущий на экспорт, продолжают падать. По состоянию на апрель сырье подешевело до минимальных с начала 2024 года 122-132 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на исследование NEFT Research пишет «Коммерсантъ».

В 2025 году котировки дополнительно упали на 7,7-9,3 процента, что сравнимо с тем, как дешевел энергетический уголь, и приводит к усугублению кризиса в отрасли.

Внутренний рынок также не помогает производителям улучшить свое положение. Стоимость коксующегося угля в ключевых регионах потребления падают даже быстрее, чем на энергетический, а марки среднего ценового сегмента за апрель подешевели на 7,5-11 процентов в зависимости от типа.

В первом квартале этого года мировые цены на уголь падают как из-за высокой конкуренции, так и связи с ограничениями в международной торговле. Торговые войны, на которые делает ставку президент США Дональд Трамп, приводят к опасениям по поводу мирового роста и потребления стали, которое непосредственно влияет на спрос на коксующийся уголь.

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Проблемой для российских поставщиков стала активность компаний из Монголии и Австралии на фоне высоких складских запасов в Китае. Немного спасает ситуацию спрос в Индии, но существует угроза введения индийскими властями ограничений на импорт ради поддержания внутренней добычи.

Также не исключено, что Китай прекратит покупать уголь у США, а эти объемы пойдут на индийский рынок. Между тем сокращение производства в Китае может привести к тому, что замещать выпавшие объемы не придется.

Ранее в РЖД пожаловались на действие угольных компаний, регулярно оставляющих заявку на вывоз груза, которого у них нет. В январе разница между объемами заказанных перевозок и предъявленных грузов в западном направлении достигала 30 процентов, хотя в норме составляет около двух процентов. Получается, что лишним был каждый третий вагон.

В Минэнерго, в свою очередь, объяснили, что поставщикам приходится менять объемы поставок из-за убытков, которые они несут на южном и северно-западном направлениях. В марте на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении.

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