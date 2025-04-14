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11:07, 14 апреля 2025Экономика

В РЖД заявили о новом вызове для угольной отрасли

Замглавы РЖД Глазков заявил о резком росте недобросовестных заявок на вывоз угля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская угольная отрасль столкнулась с новым вызовом из-за резкого роста числа недобросовестных заявок на вывоз топлива в порты юга и северо-запада РФ. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации РЖД Михаил Глазков, его слова приводит РБК.

Речь фактически идет о так называемых инфлированных заявках, или «читерстве» со стороны грузоотправителей, посетовал он. При такой схеме экспортер «перезаявляет объем груза, которого фактически нет», уточнил Глазков. За последнее время число подобных заявок в адрес портов юга и северо-запада страны резко увеличилось.

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В отдельные периоды их доля доходила до 30 процентов при норме в 2 процента, добавила замглавы РЖД. Резкий рост числа инфлированных заявок аналитики зафиксировали в январе-марте 2025 года. «Тогда каждый третий вагон, который находился на рейсе, оказался лишним», — пояснил Глазков. За один только март подобные потери составили свыше 150 тысяч тонн угля в сутки, или около 4,5 миллиона тонн в месячном выражении, заключил топ-менеджер.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института энергетики и финансов сообщило о значительном падении экспорта российского угля. По итогам марта 2025 года суммарные объемы вывоза энергетического и коксующегося углей из балтийского порта Усть-Луга упали на 30 процентов, а из терминалов Восточный и Находка — на 21 процент. Аналитики объяснили подобную динамику снижением рентабельности бизнеса на фоне падения мировых цен на уголь. В результате извлекать какую-либо прибыль от экспорта смогли только компании, располагающие необходимыми мощностями по перевалке.

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