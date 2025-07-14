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19:56, 14 июля 2025Мир

Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

Трамп заявил, что оружие Украине будут поставлять за счет Европы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Об этом американский политик заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте.

Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома выразил недовольство действиями Москвы, а также обвинил российскую сторону в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

Фото: Cezary p / wikipedia.org

Трамп прокомментировал введение «сокрушительных» санкций против России

Трамп выразил сомнения относительно принятия законопроекта Конгресса о «сокрушительных санкциях» против Москвы. Он заметил, что в данный момент такие меры вряд ли понадобятся.

Думаю, что пошлины в 500 процентов — это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. (…) Пошлины же в 100 процентов будут играть такую же функцию

Дональд Трамппрезидент США

Он подчеркнул, что рассчитывает на благоразумие обеих сторон и их желание сделать шаги навстречу друг другу в текущей ситуации. Трамп добавил, что в этом случае до применения новых рестрикций со стороны Вашингтона «дело вообще не дойдет».

На вопрос о том, какими будут действия США, если Россия якобы захочет усугубить эскалацию конфликта на Украине, политик попытался уйти от ответа. Трамп призвал журналистов не поднимать более подобных тем, так как он рассматривает исключительно дипломатическое урегулирование ситуации.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В США раскрыли детали новых поставок оружия Украине

США и НАТО договорились о новых поставках оружия для Украины. Детали соглашения Трамп раскрыл в рамках встречи с Марком Рютте.

Американский политик подчеркнул, что Вашингтон не станет платить за вооружение, но готов производить его и продавать Киеву. Он добавил, что координацию поставок оружия Украине возьмет на себя сам альянс, а также постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

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Глава Белого дома уточнил, что в новый пакет военной помощи для Киева будут также включены зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, США смогут передать украинской стороне 17 таких комплексов. «Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле, в течение нескольких дней», — резюмировал политик.

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