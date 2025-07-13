Путин вспомнил, как отказался общаться с делегацией США. Его возмутил неуважительный жест американцев

Путин в 90-е не стал общаться с делегацией США из-за хамства пограничнику

Президент России Владимир Путин вспомнил об одном инциденте, который произошел во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Глава государства рассказал, как тогда отказался общаться с делегацией США из-за хамства по отношению к российскому пограничнику. Об инциденте президент вспомнил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», — высказался российский лидер.

Владимир Путин добавил, что делегацию все же приняли, но он с ней не общался.

«Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все, как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался», — добавил он.

Путин пояснил, что человек в погонах представляет государство. Пренебрежение к нему значит неуважение к целой стране, заключил российский лидер.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Путин высказался об отношениях с США

Ранее Владимир Путин заявлял, что в России на протяжении длительного времени всегда были добрые и своеобразные отношения с США.

«Россия поддерживала их [США] стремление к независимости от Великобритании, даже поставляли оружие. Деньгами тоже помогали и так далее. Потом Север поддерживали в гражданской войне США», — подчеркнул глава государства.

Путин резюмировал, что Москве и Вашингтону в этом контексте «всегда удавалось найти то, что объединяло страны».

Трамп пообещал сделать важное заявление по России

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России.

По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшую пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Говорить о содержании своего выступления дополнительно президент отказался.

Журнал Politico, в свою очередь, писал, что Трамп готов к введению новых санкций против России при расширении его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер. Как заявили собеседники издания, Трамп подтвердил свою готовность при условии, что «у него появится больше контроля» над процессом отмены рестрикций. Нынешняя администрация ожидает, что Конгресс Соединенных Штатов пойдет Трампу навстречу.

В США назвали корень проблем во взаимоотношениях с Россией

Журнал The American Conservative (AC) писал, что плохое знание российской истории является корнем проблем в отношениях Вашингтона и Москвы.

Американцы в большинстве своем либо плохо знают российскую историю, либо вовсе отрицают наличие таковой у РФ, отмечалось в материале. По этой причине элиты США не способны понять русский образ мышления. В результате это обстоятельство ставит под угрозу возможность достижения каких-либо соглашений или компромиссов между Вашингтоном и Москвой.

Своей санкционной политикой, говорилось в статье, власти США вместо укрепления взаимоотношений с Россией делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе со стороны Москвы. Регулярные угрозы ввести очередные ограничения или сменить политический режим в России приводят к еще большей напряженности в отношениях Белого дома и Кремля.