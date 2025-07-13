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09:58, 13 июля 2025Мир

В США назвали корень проблем во взаимоотношениях с Россией

AC: Плохое знание российской истории создает проблемы в отношениях с Москвой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Плохое знание российской истории является корнем проблем в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает местный журнал The American Conservative (AC).

Американцы в большинстве своем либо плохо знают российскую историю, либо вовсе отрицают наличие таковой у РФ, отмечается в материале. По этой причине элиты США не способны понять русский образ мышления. В результате это обстоятельство ставит под угрозу возможность достижения каких-либо соглашений или компромиссов между Вашингтоном и Москвой.

Своей санкционной политикой, говорится в статье, власти США вместо укрепления взаимоотношений с РФ делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе со стороны Москвы. Регулярные угрозы ввести очередные ограничения или сменить политический режим в России приводят к еще большей напряженности в отношениях Белого дома и Кремля. «Подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы», — заключается в материале.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов назвал санкционную политику западных стран в отношении России примером неоколониальной стратегии. Подобного рода ограничения наносят ощутимый ущерб мировой торговле и приводят к еще большему усложнению логистики. Несмотря на это, ряд политиков как в США, так и в Евросоюзе, продолжают настаивать на усилении санкционного давления на РФ с целью ослабить экономический потенциал Москвы и заставить ее прекратить боевые действия на Украине.

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