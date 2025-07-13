Посол РФ в Осло Корчунов счел 17-й пакет санкций ЕС политикой неоколониализма

Очередной, 17-й по счету, пакет антироссийский санкций является примером политики неоколониализма со стороны властей Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, его слова приводит РИА Новости.

В этот пакет европейских санкций вошли в том числе ограничения в отношении российского теневого флота. Подобные рестрикции, отметил дипломат, не стыкуются с «реальностью многополярного мира», приводя к еще большей фрагментации мировой морской транспортной системы. «Страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики», — резюмировал Корчунов.

Подобные действия властей западных стран, добавил посол, в итоге наносят репутационный вред морским операторам из европейских стран, снижая к ним доверие игроков глобального энергетического рынка. Кроме того, подобного рода ограничения в отношении танкеров, якобы связанных с РФ, нарушают устойчивость цепочек поставок, а также ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков, заключил дипломат.

Несмотря на это, ряд стран ЕС продолжают настаивать на необходимости усиления санкционного давления на Россию. По мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, такая политика в конечном счете может ослабить военный и экономический потенциал РФ, а также помочь в урегулировании конфликта на Украине. На этом фоне глава итальянского правительства призвала власти ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций.