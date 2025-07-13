Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 13 июля 2025Мир

Очередной пакет антироссийских санкций оценили

Посол РФ в Осло Корчунов счел 17-й пакет санкций ЕС политикой неоколониализма
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Очередной, 17-й по счету, пакет антироссийский санкций является примером политики неоколониализма со стороны властей Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, его слова приводит РИА Новости.

В этот пакет европейских санкций вошли в том числе ограничения в отношении российского теневого флота. Подобные рестрикции, отметил дипломат, не стыкуются с «реальностью многополярного мира», приводя к еще большей фрагментации мировой морской транспортной системы. «Страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики», — резюмировал Корчунов.

Подобные действия властей западных стран, добавил посол, в итоге наносят репутационный вред морским операторам из европейских стран, снижая к ним доверие игроков глобального энергетического рынка. Кроме того, подобного рода ограничения в отношении танкеров, якобы связанных с РФ, нарушают устойчивость цепочек поставок, а также ведут к нарастанию экологических и гуманитарных рисков, заключил дипломат.

Несмотря на это, ряд стран ЕС продолжают настаивать на необходимости усиления санкционного давления на Россию. По мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, такая политика в конечном счете может ослабить военный и экономический потенциал РФ, а также помочь в урегулировании конфликта на Украине. На этом фоне глава итальянского правительства призвала власти ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Очередной пакет антироссийских санкций оценили

    Трамп заявил об ошибках правоохранителей в день покушения на него

    В США назвали глупыми новые санкции против России

    В США назвали корень проблем во взаимоотношениях с Россией

    «СКА Арену» переименуют

    Представители принца Гарри и Карла III провели тайные переговоры о примирении

    Дисквалифицированный за допинг российский боксер вышел на ринг и проиграл

    Назван главный покупатель российского шоколада

    Российский посол пригрозил ответом на попытки пиратства против танкеров в Балтийском море

    Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости