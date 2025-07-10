В ЕС решили надавить на Россию одним способом

Премьер Италии Мелони призвала усилить давление на Россию с помощью санкций

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Европейского союза (ЕС) усилить давление на Россию с помощью санкций. Ее слова передает агентство Reuters.

«Наш путь ясен: продолжать поддерживать Украину и, в то же время, сохранять или даже усиливать давление на Россию, прежде всего с помощью санкций», — сказала она на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Зеленский улетел на форум по восстановлению Украины в Ватикане на фоне массированной комбинированной атаки на Киев в ночь с 9 на 10 июня.