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12:31, 10 июля 2025Бывший СССР

Зеленский улетел в Ватикан на фоне массированных ударов по Киеву

Зеленский улетел на форум в Ватикане на фоне массированной атаки на Киев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский улетел на форум по восстановлению Украины в Ватикане на фоне массированной комбинированной атаки на Киев в ночь с 9 на 10 июня. О прибытии украинского лидера на форум сообщает в Telegram издание «Общественное».

На опубликованных кадрах видно, как Зеленский в сопровождении охраны и жены Елены выходит из машины представительского класса и встречается с организаторами форума. Украинский лидер одет в черный костюм без пиджака.

В ночь на 10 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Отмечается, что атака длилась более 9 часов.

Комментируя удары, Зеленский заявил, что российские войска запустили по территории страны 18 крылатых и баллистических ракет и порядка 400 ударных беспилотников. Кроме Киева под удар попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

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