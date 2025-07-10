Зеленский отреагировал на десятичасовой удар ВС России по Киеву

Зеленский потребовал от Запада усиления ПВО после удара ВС России по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада усиления противовоздушной обороны (ПВО) после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках "коалиции желающих", о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины», — подчеркнул политик. Он также потребовал от Запада новых антироссийских санкций.

Зеленский прокомментировал десятичасовой массированный удар ВС России по объектам инфраструктуры Украины в ночь на 10 июля и рассказал об ударе по объектам в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. По его словам, российские войска запустили 18 ракет и порядка 400 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стали известны подробности ночного удара по Киеву. Как сообщается, ВС России нанесли удары по нескольким заводам и аэродрому в украинской столице.