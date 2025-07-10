Стали известны подробности ночного удара по Киеву

«РВ»: ВС России нанесли ночные удары по нескольким заводам и аэродрому в Киеве

Ночные удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву и Киевской области были нанесены по нескольким производствам и аэродрому. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Минувшей ночью ВС РФ нанесли точечный удар "Геранями" по Киеву — поражены завод "Артем" и "Кузня на Рыбальском", где производилось и ремонтировалось вооружение», — сказано в публикации.

Сообщается, что под удар попал аэродром «Васильков» в Киевской области. Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского уточняет, что российские войска этой ночью выпустили по Украине около 400 ударных дронов. Главной целью ВС России был Киев.

Ранее стало известно, что небо в Киеве заволокло дымом. Сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу Днепра и три пожара на правом берегу.