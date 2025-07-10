Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 10 июля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности ночного удара по Киеву

«РВ»: ВС России нанесли ночные удары по нескольким заводам и аэродрому в Киеве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ночные удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву и Киевской области были нанесены по нескольким производствам и аэродрому. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Минувшей ночью ВС РФ нанесли точечный удар "Геранями" по Киеву — поражены завод "Артем" и "Кузня на Рыбальском", где производилось и ремонтировалось вооружение», — сказано в публикации.

Сообщается, что под удар попал аэродром «Васильков» в Киевской области. Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского уточняет, что российские войска этой ночью выпустили по Украине около 400 ударных дронов. Главной целью ВС России был Киев.

Ранее стало известно, что небо в Киеве заволокло дымом. Сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу Днепра и три пожара на правом берегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в СССР — крушение Ту-154 под Учкудуком. Никто не знает, что случилось с пилотами

    В России приготовились ввести запрет на экспорт бензина из-за роста цен

    Бывшую жену экс-министра транспорта Старовойта с детьми заметили на церемонии прощания

    Появилось первое фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

    Июнь оказался аномально теплым почти на половине территории РФ

    Возлюбленную Башарова заподозрили в беременности

    Раскрыты попытки Киева добиться разговора Умерова и Хегсета

    Украине предрекли одни из самых тяжелых месяцев в конфликте с Россией

    Женский фестиваль спорта пройдет в Москве. Почему его стоит увидеть всем?

    Реклама

    Крупнейший российский перевозчик отменил все рейсы в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости