Зеленский признал массированный удар по Киеву в ночь на 10 июля

В ночь с 9 на 10 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По словам президента республики Владимира Зеленского, атака длилась почти 10 часов. Столько же времени работала воздушная тревога. За это время российские войска запустили по территории страны 18 крылатых и баллистических ракет и порядка 400 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них около 200 дронов были типа «Герань».

Украинский лидер уточнил, что основной целью ночной атаки стали Киев и область. Также под удар попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» уточнил, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о попаданиях по целому ряду промышленных предприятий, задействованных в цепочках украинского военно-промышленного комплекс, в том числе по цехам «Меридиана» и «Аналитприбора».

Пожарные работают на крыше поврежденного здания на Украине Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Небо в Киеве затянуло дымом

На утро после массированного удара небо над украинской столицей заволокло дымом. Сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу Днепра и три пожара на правом берегу в Киеве.

«Киев горит после ночного налета гераней и ракет ВС РФ», — прокомментировал произошедшее Telegram-канал WarGonzo. Авторы проекта указали, что, судя по задымлениям, основным ударам подвергались промышленные зоны на западных окраинах города.

По информации украинского издания «Страна», в Киеве произошло не менее четырех пожаров. Утром 10 июля опасные значения состояния атмосферы были зафиксированы, в частности, на левом берегу города.

Власти украинской столицы призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу, если чувствуется запах дыма после ночной атаки.

Названы цели ВС России в ходе массированного удара по Киеву

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук призвал привыкнуть к массированным ударам Российской армии и квалифицировать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Он объяснил, что атака на Киев и область проходила по трем группам целей. «Первое — это абсолютно военные цели, аэродромы, склады, расположение войск. Второе — это критически важные объекты инфраструктуры, которые помогают Киеву выполнять военные задачи. Это электростанции, системы энергетики, транспорта, узлы коммуникации и тому подобное», — объяснил Матвийчук. Еще одной целью он назвал объекты, которые стали военными ввиду использования их Вооруженными силами Украины для выполнения боевых задач.

Военный эксперт предположил, что подобные атаки будут повторяться чаще, так как Киев не желает идти на переговоры и не приступает к обсуждению меморандума. По его мнению, Киев хочет заручиться поддержкой Запада и стремится продолжить конфликт, а это значит, что Москва будет принуждать его к заключению мира.

Зеленский потребовал от Запада усиления ПВО

После массированного удара российских войск по Украине Зеленский потребовал от западных стран усиления противовоздушной обороны (ПВО).

Политик пообещал 10 июля поговорить с партнерами Киева, в частности в рамках «коалиции желающих», о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках систем ПВО. Он также потребовал от Запада новых антироссийских санкций.

Ранее разработчик БПЛА Валерий Боровик заявил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем противовоздушной обороны.