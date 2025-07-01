На Украине Киев признали самым незащищенным и опасным городом

Боровик: Киев становится самым незащищенным и опасным городом из-за нехватки ПВО

Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Валерий Боровик, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, Киеву не хватает средств поражения из-за отправки президентом США Дональдом Трампом оружия в Израиль, изначально предназначенного для Украины.

«А на Украину даже то, что было законтрактовано при Байдене, тут нет никакой ясности, даже за деньги, если мы платим за счет европейских партнеров», — подытожил Боровик.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о способности новейшего российского беспилотника «Герань-3» к автономному выполнению боевых задач без участия оператора. Он отметил, что новые беспилотники начали в последнее время использовать при атаках на Киев, Харьков, а также на всех точках, которые являются критически важными для армии России.