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10:51, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

Полковник назвал цели ВС России в ходе массированного удара по Киеву

Полковник Матвийчук: Удары России по Киеву проходили по трем группам целей
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мы должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и квалифицировать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Воздушная тревога длилась почти 10 часов, ВС РФ наносили удары с применением дронов и ракет.

Полковник объяснил, что удары во время атаки на Киев и область проходили по трем группам целей. По его словам, все они были подавлены или поражены.

«Первое — это абсолютно военные цели, аэродромы, склады, расположение войск. Второе — это критически важные объекты инфраструктуры, которые помогают Киеву выполнять военные задачи. Это электростанции, системы энергетики, транспорта, узлы коммуникации и тому подобное. И последнее, конечно же, это гражданские цели, которые стали военными ввиду использования их Украиной для выполнения боевых задач», — рассказал Матвийчук.

Эксперт предположил, что такие массированные атаки будут повторяться чаще, потому что Киев не идет на переговоры и не приступает к обсуждению меморандума. По его словам, Украина пытается заручиться поддержкой Запада и явно выражает стремление продолжить конфликт, а это значит, что Россия будет принуждать ее к заключению мира.

Ранее сообщалось, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем противовоздушной обороны. Об этом заявил разработчик беспилотных летательных аппаратов Валерий Боровик

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