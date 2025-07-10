Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:11, 10 июля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

ВС России нанесли массированный удар по Киеву с применением дронов и ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна».

Как уточнили журналисты, воздушная тревога длилась почти 10 часов. Вооруженные силы (ВС) РФ наносили удары с применением дронов и ракет. Часть улиц в городе сейчас перекрыта.

«В результате удара в столице погибли двое человек, еще 14 получили ранения, девять из них госпитализированы. В области ранен один мужчина», — отметило издание.

23 июня сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Буксир на полном ходу протаранил российское судно, развернулся, уплыл и попал на видео

    ВС России приблизились к городу в ДНР на расстояние километра

    Раскрыты простые правила для сохранения здоровья интимных мышц

    Раскрыта возможная судьба одного из самых неуловимых маньяков в России

    Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в российский плен

    Синоптик пообещал части европейцев снижение температуры до плюс 30 градусов

    Алиев и Пашинян встретились

    Иностранные студенты в США начали удалять мемы и лайки из-за Трампа

    Франция и Великобритания захотели координировать ядерные силы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости