Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Целью ночных ударов ВС России по Киеву стали цеха по сборке дронов

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Целями удара, видимо, были цеха по сборке дронов», — рассказал местный житель.

По его словам, взрывы прогремели в разных районах города. Основным средством для нанесения удара были беспилотники.

Ранее в Telegram-канале «Военный обозреватель» появилась информация о подготовке крупномасштабной атаки по объектам Украины. Военкоры узнали, что по военным целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2».