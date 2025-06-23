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10:50, 23 июня 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Целью ночных ударов ВС России по Киеву стали цеха по сборке дронов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Целями удара, видимо, были цеха по сборке дронов», — рассказал местный житель.

По его словам, взрывы прогремели в разных районах города. Основным средством для нанесения удара были беспилотники.

Ранее в Telegram-канале «Военный обозреватель» появилась информация о подготовке крупномасштабной атаки по объектам Украины. Военкоры узнали, что по военным целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2».

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