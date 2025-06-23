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00:05, 23 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке массированного удара по Украине

Военкоры узнали о подготовке массированного удара по целям на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

В ближайшие часы по Украине может быть нанесен массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военкоры узнали, что по военным целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2». Официальной информации о готовящемся налете не поступало.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап в интервью украинскому «24 каналу» раскрыл новую тактику российских воздушных ударов. По его словам, военные сделали акцент на беспилотниках — ВС РФ концентрированно запускают дроны в одном направлении, после чего дополняют атаку ракетами.

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