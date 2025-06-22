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02:55, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли новую тактику российских воздушных ударов

Эксперт Криволап: ВС РФ сделали акцент на БПЛА при воздушных ударах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью украинскому «24 каналу» раскрыл новую тактику российских воздушных ударов. По его словам, военные сделали акцент на беспилотниках, сократив использование крылатых и баллистических ракет.

Специалист отметил, что для России оказалось выгоднее модернизировать дроны «Герань» и «изменить тактику нанесения ударов, сделав основную нагрузку именно на них».

Криволап уточнил, что ВС РФ концентрированно запускают беспилотники в одном направлении, после чего дополняют атаку баллистическими ракетами типа «Кинжал» или «Искандер» или крылатыми ракетами.

Ранее авиаэксперт раскритиковал работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, отметив, что при ударе в конце мая дроны беспрепятственно проникли к военным объектам.

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