На Украине раскритиковали работу систем ПВО

Авиаэксперт Криволап: Украинские системы не сопротивлялись ударам БПЛА России

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России беспрепятственно проникли к военным объектам Украины в ночь на 24 мая, противовоздушные системы обороны (ПВО) страны не сопротивлялись ударам. Об этом заявил авиаэксперт Константин Криволап, передает ТАСС.

«Не было даже никакого сопротивления со стороны наших систем [ПВО] .<…>[Беспилотники] просто спокойно залетают на один из украинских [военных] заводов», — раскритиковал он работу систем.

Ранее в ГТРК «Самара» рассказали о создании высокотехнологичных дронов, которые могут думать и видеть. Разработка получила название «Навигатор».

В Telegram-канале WarGonzo, основанном военкором Семеном Пеговым назвали рекордное количество дронов, которые были выпущены Россией по объектам Украины. По его словам, Москва запустила 355 дронов-камикадзе в ночь на 26 мая.

