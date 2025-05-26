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12:30, 26 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о рекордной атаке российских БПЛА на Украину

WarGonzo: ВС России атаковали Украину рекордным количеством БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска атаковали Украину рекордным количеством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 26 мая. Об этом сообщает в Telegram проект WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

«Сегодня ночью был установлен рекорд применения БПЛА-камикадзе — по объектам Украины было запущено 355 "Гераней". Как и в прошлые разы, массированная атака носила комбинированный характер сочетания ударов БПЛА с запуском ракет. Сегодня ночью, как и вчера, применялась стратегическая авиация», — говорится в публикации.

Уточняется, что дроны Вооруженных сил (ВС) России наносили удары по военным объектам и промышленной инфраструктуре. В том числе атака была зафиксирована на военный аэродром в Константинове.

26 мая стало известно, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. В Минобороны России сообщили, что речь идет о селах Владимировка и Беловоды.

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