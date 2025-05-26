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12:07, 26 мая 2025Россия

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Бои за них вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, продвигаясь на сумском направлении, российские военные в боях близ Яблоневки, Алексеевки, Садки, Писаревки и Осоевки нанесли поражение бойцам и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — десантно-штурмовой, двум механизированным и бригаде теробороны.

Потери противника в Сумской области за последние сутки составили 275 солдат, а также около 20 единиц техники, среди которой четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

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