Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Бои за них вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, продвигаясь на сумском направлении, российские военные в боях близ Яблоневки, Алексеевки, Садки, Писаревки и Осоевки нанесли поражение бойцам и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — десантно-штурмовой, двум механизированным и бригаде теробороны.

Потери противника в Сумской области за последние сутки составили 275 солдат, а также около 20 единиц техники, среди которой четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.