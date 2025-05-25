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11:15, 25 мая 2025Россия

Названа новая задача освободившей Курскую область группировки войск «Север»

Созданием зоны безопасности вдоль границ РФ займется группировка войск «Север»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группировка войск «Север» займется созданием зоны безопасности вдоль границ России. Об этом сообщил начальник пресс-службы соединения Ярослав Якимкин, передает РИА Новости.

Ранее группировка «Север» завершила освобождение Курской области.

За неделю военнослужащие группировки установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области и значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области, отметил Якимкин. Наступательные действия с целью сформировать буферную зону продолжаются, добавил он.

22 мая о принятом решении создать буферную зону вдоль российско-украинской границы сообщил президент России Владимир Путин. «Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — отметил он.

ЖЗЛ
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