Созданием зоны безопасности вдоль границ РФ займется группировка войск «Север»

Группировка войск «Север» займется созданием зоны безопасности вдоль границ России. Об этом сообщил начальник пресс-службы соединения Ярослав Якимкин, передает РИА Новости.

Ранее группировка «Север» завершила освобождение Курской области.

За неделю военнослужащие группировки установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области и значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области, отметил Якимкин. Наступательные действия с целью сформировать буферную зону продолжаются, добавил он.

22 мая о принятом решении создать буферную зону вдоль российско-украинской границы сообщил президент России Владимир Путин. «Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — отметил он.