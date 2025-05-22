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17:47, 22 мая 2025Россия

Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины

Президент Путин: Принято решение о создании буферной зоны между РФ и Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. Об этом объявил российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Путин назвал зону безопасности необходимой.

Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают

Владимир Путин

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что зона безопасности в Сумской области должна быть не менее 50 километров, чтобы эффективно защитить приграничные регионы от ударов артиллерией и беспилотниками Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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