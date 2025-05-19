Эксперт Дандыкин: Буферная зона Сумской области должна быть полсотни километров

Зона безопасности в Сумской области должна быть не менее 50 километров, чтобы эффективно защитить приграничные регионы от ударов артиллерией и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Объективно, на мой взгляд, не менее 50 километров, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ постоянно атакуют Курскую область и несут огромные потери, по оценке эксперта, где-то 200 человек в день.

«Она небольшая Сумская область по факту. Одна из самых маленьких, но тем не менее, это леса и болота», — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщал о том, что российские военные создают в Сумской области буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. По его словам, буферная зона должна будет обеспечить безопасность российских территорий и энергообъектов.

О создании зоны безопасности в приграничных районах Сумской области говорил также начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.