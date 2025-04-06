Военный эксперт Леонков: ВС России создают в Сумской области буферную зону

Российские военные создают в Сумской области буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. Задачу Вооруженных сил России в регионе Украины назвал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ТАСС.

По его словам, буферная зона должна будет обеспечить безопасность российских территорий и энергообъектов. «Поэтому продвижение российских войск будет, они окончательно вытеснят противника из Курской области и пойдут дальше», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль села Басовка в Сумской области Украины. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».

До этого в российских силовых структурах заявили о колоссальных потерях ВСУ в боях в селе Водолаги Сумской области. Как стало известно, 5 апреля артиллерийским огнем была сорвана попытка ротации десанта.