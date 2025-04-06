Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 6 апреля 2025Бывший СССР

Названа задача российских войск в Сумской области Украины

Военный эксперт Леонков: ВС России создают в Сумской области буферную зону
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные создают в Сумской области буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. Задачу Вооруженных сил России в регионе Украины назвал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ТАСС.

По его словам, буферная зона должна будет обеспечить безопасность российских территорий и энергообъектов. «Поэтому продвижение российских войск будет, они окончательно вытеснят противника из Курской области и пойдут дальше», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль села Басовка в Сумской области Украины. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».

До этого в российских силовых структурах заявили о колоссальных потерях ВСУ в боях в селе Водолаги Сумской области. Как стало известно, 5 апреля артиллерийским огнем была сорвана попытка ротации десанта.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Названа задача российских войск в Сумской области Украины

    Rutube заблокировали в Турции

    Российские военные применили наземные дроны «Тарик» при освобождении Улаклы в ДНР

    Популярная российская блогерша без макияжа снялась в топе с глубоким декольте

    На Украине спрогнозировали сроки завершения конфликта с Россией

    Гонщика «Формулы-1» оштрафовали за опоздание на гимн Японии

    Вооруженные силы Ирана привели в повышенную готовность из-за возможной атаки США

    Матвиенко заявила о справившейся с санкционным давлением экономике России

    В США погибли 15 человек в результате непогоды

    Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше