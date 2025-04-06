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13:54, 6 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные освободили населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС РФ освободили Басовку в Сумской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Несколькими днями ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что операция по освобождению приграничья началась 8 марта.

Военблогер Борис Рожин, в свою очередь, накануне говорил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. По его сведениям, подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.

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