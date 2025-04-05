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22:13, 5 апреля 2025Россия

Над Гуево в Курской области подняли российский флаг

Военблогер Рожин: Над Гуево в Курской области подняли российский флаг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин.

По его сведениям, подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.

Накануне сообщалось, что в Курской области, помимо Гуево, российские войска нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Олешня и Горналь. С момента вторжения в российский регион противник потерял свыше 71 940 военнослужащих.

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