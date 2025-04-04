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14:16, 4 апреля 2025Россия

Появились подробности о боях в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 190 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 190 бойцов в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо живой силы противник лишился танка, бронетранспортера, трех боевых бронированных машин, семи автомобилей, трех артиллерийских орудий, миномета и восьми пунктов управления беспилотниками. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 71 940 военнослужащих.

За сутки российские войска нанесли поражение пяти бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Гуево, Олешня и Горналь.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в селе Ржава Глушковского района Курской области 27-летняя женщина получила ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль. Отмечается, что пострадавшая направлялась к родителям.

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