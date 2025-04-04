27-летняя россиянка получила ранения при атаке украинского дрона на автомобиль

Хинштейн: В курском селе Ржава женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ

В селе Ржава Глушковского района Курской области 27-летняя женщина получила ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшая направлялась к родителям. Хинштейн пояснил, что с поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой ее доставили в Рыльскую центральную районную больницу.

Угрозы для жизни пациентки нет.

Хинштейн предупредил граждан о том, что пока не следует возвращаться в приграничные населенные пункты Курской области.

До этого стало известно, что украинские военные предприняли попытку контратаки в направлении курской Веселовки.

Уточнялось, что российские войска сейчас продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня.