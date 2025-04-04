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10:15, 4 апреля 2025Россия

ВСУ предприняли попытку контратаки на российский регион

ТАСС: ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении курской Веселовки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении поселка Веселовка Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, группа украинских военных выдвинулась из села Водолаги, но была встречена огнем бойцов Вооруженных сил России и ликвидирована.

Представитель силовых структур также добавил, что сейчас российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня.

Ранее сообщалось, что около 300 бойцов ВСУ оказались заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. По неподтвержденным данным, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. Кроме того, в соседних лесах оборудованы огневые точки.

ЖЗЛ
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