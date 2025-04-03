Сотни бойцов ВСУ заблокированы в монастыре в Курской области. Под ним есть подземный ход для отступления

Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области

Около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. По данным источников, украинские военные используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами, организуя тем самым долговременную оборону в этом районе.

Внутри монастыря укрываются подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, численность которых составляет до двух рот. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря.

2 метра составляет толщина стен монастыря в отдельных местах

Под комплексом пролегают подвалы и скрытые проходы, один из которых, предположительно, соединяет монастырь с территорией Сумской области. Кроме того, в прилегающих лесных массивах украинские военные оборудовали укрепленные огневые точки.

Как сообщают источники Mash, в первую очередь Вооруженные силы России планируют ликвидировать эти огневые позиции, а затем решить проблему подземных коммуникаций, используемых ВСУ. Для этого может потребоваться заход российских подразделений на территорию Украины.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP

Ситуацию прокомментировал один из монахов монастыря, отец Мелетий. Он сообщил, что часть строений уже разрушена, а ценности либо вывезены украинскими боевиками, либо уничтожены. Сам священнослужитель проживает в соседнем селе и занимается эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий.

Монастырь находится в селе Горналь, которое в настоящий момент остается под контролем ВСУ. Этот населенный пункт расположен недалеко от границы с Украиной, примерно в 14 километрах от города Суджа.

О разрушении монастыря стало известно в 2024 году

В августе 2024 года Горнальский Свято-Николаевский монастырь уже подвергался ударам со стороны ВСУ, сообщал РБК. Тогда в результате обстрелов были частично разрушены монастырский собор, второй храм и корпуса, в которых проживали монахи. Настоятель обители, игумен Питирим, в интервью изданию рассказывал, что монастырь практически уничтожен.

Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские Игумен Питирим

Игумен отмечал, что они пытались эвакуироваться, но во время одного из таких выходов один человек не выжил. Позднее в комментарии Telegram-каналу Baza игумен сообщил, что в стенах монастыря укрывались 15 священнослужителей, но связь с ними была крайне нестабильной. По состоянию на 6 августа эвакуироваться было невозможно. Однако позже канал опубликовал сообщение, что монахам все же удалось покинуть обитель.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские атаки повредили десятки объектов культурного наследия в Курской области

В начале 2025 года стало известно, что в результате атак ВСУ в Курской области были повреждены около 50 объектов культурного наследия. Как сообщили в региональном министерстве по охране исторических памятников, в числе разрушенных и пострадавших строений оказался комплекс Белогорского Николаевского монастыря, на территории которого расположен Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь. Также значительные повреждения получил исторический особняк «Дворец для любимой» в Кореневском районе, некогда принадлежавший помещику Иосифу Викторову. В поселке Глушково пострадало здание бывшей больницы Михаила Терещенко, в котором находились филиал областного краеведческого музея и детская школа искусств.

Ведомство отметило, что список разрушенных объектов постоянно обновляется, поскольку продолжающиеся обстрелы со стороны Украины приводят к новым потерям культурного наследия. Так, в декабре 2024 года в результате ракетного удара по городу Рыльску были повреждены 17 исторических сооружений разной степени сохранности. В министерстве отметили, как только позволит обстановка, специалисты проведут детальную оценку нанесенного ущерба.