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11:45, 3 апреля 2025Россия

Сотни бойцов ВСУ оказались заблокированы в монастыре в Курской области

Mash: Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в монастыре находятся до двух рот 129-й бригады территориальной обороны. Стены здания достигают двух метров в толщину. Кроме того, под ним есть ведущий в Сумскую область Украины подземный ход, через который ВСУ проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. А в соседних лесах оборудованы огневые точки.

Как пишет канал, в первую очередь российским военнослужащим предстоит решить вопрос с тоннелем, для чего им потребуется зайти на территорию Украины.

По словам одного из монахов, отца Мелетия, часть зданий монастыря уже разрушена, а все ценности вывезены бойцами ВСУ или уничтожены.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь находится на территории села Горналь — одного из населенных пунктов Курской области, остающихся под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось об освобождении соседнего населенного пункта Гуево, однако официально это информация не подтверждена. Утром 3 апреля в силовых структурах заявляли о продолжающихся там боях.

ЖЗЛ
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