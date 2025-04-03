Из оккупированного ВСУ российского села эвакуировали еще несколько человек

ТАСС: Из курского села Гуево эвакуировали еще пять человек

Российские военнослужащие эвакуировали еще пять человек из села Гуево Курской области, оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в самом населенном пункте и его окрестностях продолжаются бои. Также столкновения происходят на подступах к хутору Олешня. «Бойцы продолжают эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы эвакуированы пять человек», — сообщил источник.

О вывозе первых гражданских из села Гуево стало известно 1 апреля. Эвакуированные российскими военными пожилые женщины рассказали, что их выводили через лес. Одну из пенсионерок пришлось нести на носилках. 2 апреля сообщалось об эвакуации 10 жителей населенного пункта.

Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно — пенсионерку на носилках и пожилого мужчину на инвалидной коляске. По словам активистов, украинские военные также использовали разведывательные дроны, от которых пришлось прятаться под навесами.