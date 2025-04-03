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09:27, 3 апреля 2025Россия

Из оккупированного ВСУ российского села эвакуировали еще несколько человек

ТАСС: Из курского села Гуево эвакуировали еще пять человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие эвакуировали еще пять человек из села Гуево Курской области, оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в самом населенном пункте и его окрестностях продолжаются бои. Также столкновения происходят на подступах к хутору Олешня. «Бойцы продолжают эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы эвакуированы пять человек», — сообщил источник.

О вывозе первых гражданских из села Гуево стало известно 1 апреля. Эвакуированные российскими военными пожилые женщины рассказали, что их выводили через лес. Одну из пенсионерок пришлось нести на носилках. 2 апреля сообщалось об эвакуации 10 жителей населенного пункта.

Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно — пенсионерку на носилках и пожилого мужчину на инвалидной коляске. По словам активистов, украинские военные также использовали разведывательные дроны, от которых пришлось прятаться под навесами.

ЖЗЛ
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