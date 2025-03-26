ВСУ ударили по эвакуировавшим из Суджи пенсионеров волонтерам

ВСУ обстреляли активистов, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли активистов «Народного фронта», которые эвакуировали из Суджи Курской области двух пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Волонтеры пытались эвакуировать из города двух пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. По одному из адресов была бабушка, которую перемещали на носилках, по другому — пожилой мужчина на инвалидной коляске.

«На выезде из Суджи разбросаны "лепестки" и разбиты мосты. Эвакуационная группа была вынуждена выводить людей пешком. В это время начался обстрел ВСУ. Следом противник использовал разведывательные дроны. Инвалидов прятали от них под навесами», — сообщили в организации.

Там добавили, что волонтеры сопроводили пенсионеров до безопасного места за городом и доставили их в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. У мужчины была при себе граната. Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области.