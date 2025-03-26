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11:19, 26 марта 2025Россия

ВСУ ударили по эвакуировавшим из Суджи пенсионеров волонтерам

ВСУ обстреляли активистов, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли активистов «Народного фронта», которые эвакуировали из Суджи Курской области двух пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Волонтеры пытались эвакуировать из города двух пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. По одному из адресов была бабушка, которую перемещали на носилках, по другому — пожилой мужчина на инвалидной коляске.

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«На выезде из Суджи разбросаны "лепестки" и разбиты мосты. Эвакуационная группа была вынуждена выводить людей пешком. В это время начался обстрел ВСУ. Следом противник использовал разведывательные дроны. Инвалидов прятали от них под навесами», — сообщили в организации.

Там добавили, что волонтеры сопроводили пенсионеров до безопасного места за городом и доставили их в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. У мужчины была при себе граната. Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области.

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