ВСУ ударили по эвакуировавшим из Суджи пенсионеров волонтерам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли активистов «Народного фронта», которые эвакуировали из Суджи Курской области двух пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в организации.
Волонтеры пытались эвакуировать из города двух пожилых людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. По одному из адресов была бабушка, которую перемещали на носилках, по другому — пожилой мужчина на инвалидной коляске.
«На выезде из Суджи разбросаны "лепестки" и разбиты мосты. Эвакуационная группа была вынуждена выводить людей пешком. В это время начался обстрел ВСУ. Следом противник использовал разведывательные дроны. Инвалидов прятали от них под навесами», — сообщили в организации.
Там добавили, что волонтеры сопроводили пенсионеров до безопасного места за городом и доставили их в медицинское учреждение.
Ранее стало известно, что волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. У мужчины была при себе граната. Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области.