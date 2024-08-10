RusVesna: волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации военкоров, у мужчины была при себе граната. Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области. Мужчина сказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) или все слишком молодые или слишком старые.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

