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22:36, 10 августа 2024Россия

Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

RusVesna: волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации военкоров, у мужчины была при себе граната. Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области. Мужчина сказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) или все слишком молодые или слишком старые.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

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      Марина Совина
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