Алаудинов: бои в Курской области являются решающий битвой, потом Украина падет

Бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.

Алаудинов заявлял, что операцией Вооруженных сил Украины на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО. Он пояснил, что украинцы сами такое сделать вряд ли смогут.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о тактике ВСУ в Курской области. Он заявил, что войска Украины отказались участвовать в боях в Судже и Коренево и перешли к маневренным действиям, чтобы обойти позиции российских военных с флангов. По словам военкора, украинцы стремятся к трассе, ведущей из Курска в Рыльск.