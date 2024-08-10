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00:10, 10 августа 2024Россия

В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабом НАТО

Генерал-майор Алаудинов: операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении руководит командование штабов блока НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — заявил он в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. Он подчеркнул, что дипломатических контактов с Киевом быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

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      Марина Совина
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