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20:21, 9 августа 2024Мир

На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на Курскую область

Аналитик Меркурис: атака ВСУ на Курскую область сделает переговоры невозможными

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. О последствиях Киев предупредил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«[Глава офиса президента Украины] Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное», — заявил эксперт.

По его словам, дипломатических контактов с украинской стороной быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».

Ранее телеканал CNN заявил, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует отчаяние Киева. По мнению телеканала, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками.

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      Семен Александров
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