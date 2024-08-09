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12:20, 9 августа 2024Мир

В США оценили вылазку ВСУ в Курской области

CNN: вылазка ВСУ в Курской области является авантюрой и знаменует отчаяние

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева. Об этом сообщает CNN.

«Решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками, но пока неясно, какова основная стратегическая цель. Можно сказать, что это знаменует момент отчаяния для Украины», — отметил телеканал.

Авторы материала резюмировали, что Украине «нужна была победа, но не авантюра», которой являются действия ВСУ в Курской области.

Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия для ударов по российскому региону не противоречит политике США.

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      Дарья Устьянцева
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