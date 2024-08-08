Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки на Курскую область провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время беседы обсуждалось, в частности, выделение систем противовоздушной обороны (ПВО) для страны.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Кроме того, через два дня спустя нападения на российский регион главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и поблагодарил альянс за выделенную помощь, а также рассказал о военных потребностях Киева.