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21:51, 8 августа 2024Мир

Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

Пентагон: удары оружием США по Курской области соответствуют политике Вашингтона

Фото: Al Drago / Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки на Курскую область провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время беседы обсуждалось, в частности, выделение систем противовоздушной обороны (ПВО) для страны.

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Кроме того, через два дня спустя нападения на российский регион главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и поблагодарил альянс за выделенную помощь, а также рассказал о военных потребностях Киева.

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      Марина Совина
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