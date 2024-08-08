Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

Пентагон: удары оружием США по Курской области соответствуют политике Вашингтона

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Курской области не противоречит политике США. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки на Курскую область провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время беседы обсуждалось, в частности, выделение систем противовоздушной обороны (ПВО) для страны.

Кроме того, через два дня спустя нападения на российский регион главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и поблагодарил альянс за выделенную помощь, а также рассказал о военных потребностях Киева.

