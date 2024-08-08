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17:30, 8 августа 2024Бывший СССР

Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

Сырский поговорил по телефону с командующим НАТО на фоне атак на Курскую область

Фото: Kay Nietfeld / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи во время атаки ВСУ на Курскую область. Об этом Сырский написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Главком сообщил, что поблагодарил Каволи за выделенную военную помощь. Кроме того, он рассказал ему о потребностях Украины, в том числе в средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним. Сырский добавил, что обсудил с командующим НАТО вопрос усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) и направления сотрудничества на 2024-2025 годы.

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Ранее 8 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне нападения ВСУ на Курскую область провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. По его словам, они говорили о выделения систем ПВО для страны и установления в скором времени «справедливого мира».

Кристофер Каволи

Кристофер Каволи

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Политолог рассказал о влиянии вылазки Украины в Курскую область на отношения с Западом

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент разрушен.

В Минобороны утром 8 августа сообщили, что наступление ВСУ в приграничном регионе продолжается, его отражают подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ.

В разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин отметил, что в глазах западных союзников вылазка ВСУ в Курскую область добавит очков Киеву.

Киев [показал, что] самостоятелен в принятии таких тактических решений на поле боя и способен их проводить. Он показал, что есть хорошо укомплектованные и личным составом, и вооружением части, которые способны действовать неожиданно и достаточно эффективно. Поэтому такая вылазка увеличивает потенциальные возможности Украины в глазах западных союзников

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 7 августа заявляла, что США свяжутся с Киевом, чтобы узнать больше о целях ВСУ в Курской области. При этом она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают действия Киева и считают их самообороной, а также продолжат поддерживать Украину в дальнейшем.

На Западе оценили значимость нападения Украины на российский регион

Немецкое издание Bild написало, что атака ВСУ на приграничный российский регион не станет переломным моментом в конфликте. Журналисты считают, что в последнее время украинцы испытывают серьезные проблемы в обороне фронта, в то время как Российская армия добивается «медленных, но стабильных успехов».

Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин заявил, что Украина согласилась вступить в азартную игру с очень высокими ставками. При этом Киев принял это решение, будучи в удручающем положении.

Самонадеянными и рискованными действия ВСУ назвал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. «Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — отметил автор материала.

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      Анастасия Яланская
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